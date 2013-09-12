Острые Козырьки смотреть онлайн!

Стивена Найта на создание сериала вдохновили именно эти ребята. Всегда одетые с иголочки в фирменные пиджаки, сшитые на заказ пальто с отворотами, жилеты на пуговицах, шелковые шарфы, кожаные сапоги и конечно же кепки с козырьками — они больше напоминали маленькую армию, которая держала в страхе не только родной город. История этой банды окутана тайной и породила столько теорий, что сейчас уже сложно сказать, где именно скрыта правда.

По признанию Стивена Найта его родители застали период активности "Острых козырьков". Когда группировка хозяйничала на улицах Бирмингема, отцу Найта было всего десять лет. Впоследствии он частенько рассказывал сыну истории о них. Эти рассказы надолго впечатались в детскую память. Стивен Найт в одном из интервью сказал, что он хотел показать этих крутых ребят глазами ребенка.

"Острые козырьки" — это история одной семьи, которая поднялась из самых низов и обрела небывалое влияние не только у себя дома. После окончания Первой мировой войны Бирмингем находится в упадке. На его улицах царит хаос. Вчерашние солдаты и революционеры-коммунисты, отпетые головорезы и боевики ИРА, бандиты и работяги — все смешалось. Для "Острых козырьков" это отличная возможность захватить контроль над городом. Ядро группировки — четверо братьев Шелби и их тетя Полли Грей. В первых сезонах официальным главой считался старший брат Артур — жестокий человек, подверженный приступам неконтролируемой агрессии. Он был "лицом" "Острых козырьков" — опасным, безрассудным и кровожадным, внушающим страх. На деле настоящим руководителем группировки был средний брат Томас (Томми) Шелби. После возвращения с фронта он кардинально изменился. Война наложила на него неизгладимый отпечаток, но Томми вспоминает, что такое сильные чувства, когда встречает Грейс. Он ведет семейный бизнес в тени старшего брата и всеми силами пытается его легализовать, чтобы вывести группировку на новый уровень. Харизматичный, амбиционный, жестокий и хладнокровный Томми определенно не относится к числу положительных персонажей.

"Острые козырьки" берутся за любую работу: занимаются уличными грабежами, убийствами, организовывают подпольный тотализатор и продают свое покровительство торговцам. На своем пути члены банды сталкиваются с серьезными противниками. Их пытаются вытеснить другие группировки итальянцев и евреев. Даже расправившись с конкурентами, Шелби могут только мечтать о спокойном сне, ведь полиция тоже не дремлет. Инспектор Честер Кэмпбелл получает прямое указание от самого Уинстона Черчилля. Блюститель порядка должен зачистить улицы города от бандитов и вернуть украденную с завода партию оружия, но даже задержание главы "Острых козырьков" не дает никаких результатов. Тогда Кэмпбелл решает действовать более хитро и изощренно. Он внедряет своих людей в группировку, в надежде однажды поймать Шелби на горячем.

Семейный бизнес постепенно растет. Теперь "Острые козырьки" всерьез взялись за азартные игры. В Бирмингеме становится слишком тесно, поэтому Томми пытается расширить сферу своего влияния и перебраться в столицу, но там его ждет группировка под предводительством Алфи Соломонса, который не рад амбициозным конкурентам.

Кроме того Шелби оказываются втянутыми в дела тайной государственной службы и повстанцев из ИРА. Томми женится на Грейс Берджесс и вводит ее в семью. На горизонте появляются русские аристократы, сбежавшие из своей страны после победы большевиков. Жестокий Артур кардинально меняется после вступления в брак с богобоязненной Линдой. "Острые козырьки" постепенно вливаются в круги высшего британского общества, но полностью отказаться от жизни уличной банды не получается. В случайной перестрелке погибает Грейс. Жена Томми оказалась совершенно не той женщиной, за которую она себя выдавала. На авансцену выходит один из младших братьев Шелби — Джонни. Подросший парень действует все более уверенно и дает понять остальным членам семьи, что он готов подхватить знамя семьи, если что-то случится с Томми или Артуром.

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